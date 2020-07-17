شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بمصر والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت الوزارة تسجيل 703 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة حتى اليوم إلى 86474 إصابة.
كانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها في شهر يونيو الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتبقى دون الألف حالة على مدى الأسبوع الماضي.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن 611 متعافيا جديدا من الفيروس غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 27302.
وتفرض مصر إجراءات وقائية متعددة من بينها وضع الكمامة داخل المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومراكز خدمة المواطنين.
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