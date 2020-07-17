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أمريكا تعاقب نجل رئيس نيكاراجوا

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عقوبات مالية على شخصين من نيكاراجوا، بينهما نجل الرئيس دانيال أورتيجا، كجزء من حملة ضغط ضد حكومة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وأعلنت الحكومة الأمريكية تجميد أصول خوان كارلوس أورتيجا في الولايات المتحدة. كما فرضت عقوبات على شركة اتصالات مرتبطة به.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذا الإجراء يتعلق بالفساد وقمع الديمقراطية.

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