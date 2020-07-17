شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترد على وقف نقل البيانات عبر الأطلسي: خيبة أمل والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بومبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة ستراجع عواقب وتداعيات الحكم الذي أصدرته محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي الذي قد يعطل عمل آلاف الشركات التي تعتمد على الاتفاق.
وتابع بومبييو: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.. أبطلت إطار عمل ’درع الخصوصية الأوروبي-الأمريكي’"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الاتحاد لإيجاد آلية لنقل البيانات.
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