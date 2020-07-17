"فلويد جديد" في لندن يطيح بضابط ضغط بركبته على عنقه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن ضابطا عن العمل، الجمعة، بعد ظهور لقطات له وهو يضغط بركبته على عنق رجل من أصول أفريقية أثناء اعتقاله.



وذكرت الشرطة البريطانية "سكوتلانديارد" في بيان، أن القضية يحقق فيها الآن "المكتب المستقل لسلوك الشرطة".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي 2 من ضباط الشرطة وهما يحتجزان بالقوة رجلاً مكبل اليدين وملقى على الأرض بالقوة".

وكان أحد الضابطين يضغط بركبته على وجه الرجل، الذي كان يصرخ "ابتعد عن عنقي"، عدة مرات.

وتدخل المارة فى منطقة أيسلنجتون بوسط لندن وطالبوا رجلي الشرطة لإطلاق سراح الرجل.

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وكان عناصر الشرطة قد اعتقلوا فلويد للاشتباه في استخدامه ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولاراً، وقد أدت وفاته إلى احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومن المقرّر أن تبدأ جلسات محاكمة المتّهمين في 8 مارس/آذار 2021.

وكانت السلطات الأمريكية أطلقت سراح أحد ضباط الشرطة الأربعة السابقين المتهمين في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس.

وأظهرت سجلات سجن مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، أن الضابط السابق تو ثاو المتورط في مقتل فلويد، أطلق سراحه بعد دفع كفالة 750 ألف دولار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.