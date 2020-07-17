مصر والسعودية تجددان رفضهما المساس بالأمن الإقليمي العربي

وكالة الأنباء السعوديةالسبت 2020/7/18 01:11 ص بتوقيت أبوظبي
جدد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، والقائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، التأكيد على الموقف الرافض للمساس بالأمن الإقليمي العربي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري حرص البلدين على تعزيز الاستقرار، والتصدي لكافة أشكال الإرهاب، وجددا التأكيد على موقف البلدين الرافض للمساس بالأمن الإقليمي العربي.
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