مقتل قائد رفيع بالجيش العراقي وتحركات لملاحقة الإرهابيين

الخليج 365السبت 2020/7/18 12:35 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل قائد رفيع جراء هجوم استهدف مركبة عسكرية كانت تقله في منطقة قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان، أن "العميد الركن علي حميد غيدان آمر اللواء 59 في الجيش العراقي لقي حتفه بعد تعرضه لعمل إرهابي جبان أثناء أدائه الواجب المقدس".
وتعهدت خلية الأعلام بأن "الرد سيكون قاسياً سريعاً بحق من ارتكب هذه الجريمة، وسنضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".
وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالي خلال الأيام الماضية.
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