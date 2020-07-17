وزير الخارجية الإماراتي يؤكد على أن أمن ليبيا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي المزيد

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، موقف دولة الإمارات الثابت بدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، مشيدا بالجهود المصرية لحل الأزمة في ليبيا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، تناول العلاقات الاستراتيجية، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة في ليبيا بالطرق الدبلوماسية، مؤكدا أن أمن ليبيا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

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ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي أهمية التعاون القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتبني الفحوصات المتقدمة للكشف عن المصابين بالفيروس، وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين خلال أزمة جائحة كورونا مثمنا الحرص الروسي على دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها روسيا الاتحادية لاحتواء "كوفيد - 19"، معربا عن تمنياته للشعب الروسي الصديق السلامة والرخاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وروسيا، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.