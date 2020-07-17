سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17 يوليو 2020.. قرشا للخلف

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، قرشا واحد مسجلا عند متوسط سعر 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

فيما سجل سعره على شاشات البنك المركزي المصري عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.04 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء في بنوك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي المتحد نحو 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

استكمال حزمة دعم

وقال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في بيان، الخميس، إنه استكمل حزمة دعم بقيمة 3.9 مليار دولار لمؤسسات مصرية.

أضاف أن الحزمة تشمل 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك مصرية أخرى لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على البلاد.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 4.353 تريليون جنيه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مسجلا زيادة قدرها 4.489 مليار جنيه بمعدل 12.7%.

وأوضح المركزي المصري - في تقرير أصدره الثلاثاء الماضي، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 356.9 مليار جنيه بمعدل 12.1%، والمعروض النقدي بمقدار 132.5 مليار جنيه بمعدل 14.4%، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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أقل سعر للدولار

أظهرت أسعار التداول لدى بنك قناة السويس أقل سعر لصرف الدولار في السوق المصرية عند مستوى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر صرف للدولار مع بداية تداولات اليوم الجمعة ، عند مستوى 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

جاء متوسط سعر اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات أغلب البنوك العاملة بسوق الصرف المصرية عند مستوى 18.10جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مع بداية التداولات في أغلب البنوك وشركات الصرافة 19.94 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

أظهرت أسعار التداول في أغلب البنوك المصرية، أن متوسط سعر الريال السعودي استقر عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

واستقر أيضا متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف المصرية عند مستوى 4.30 جنيه للشراء، و 4.36 جنيه للبيع.

وعن متوسط سعر الدينار الكويتي بلغ 49.85 جنيه للشراء، و 52.10 جنيه للبيع.

