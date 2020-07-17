قادة أوروبا يجتمعون مجددا بشأن صندوق تعافي كورونا مع تباعد المواقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

بعد استراحة استمرت لثلاث ساعات، عاد قادة الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لعقد جولة ثانية من المحادثات بشأن تأسيس صندوق تعافي اقتصادي مشترك للتخفيف من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.



وخلال فترة الاستراحة، عقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اجتماعات في نطاق مجموعات أصغر، ومحادثات ثنائية مع كل من رئيسي الوزراء الهولندي مارك روته والمجري فيكتور أوربان، حسبما قال المتحدث باسمه بارند ليتس على تويتر.

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وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس للصحفيين بعد ثماني ساعات من بدء المحادثات إنه "ليس لدي حتى الآن شعور بأننا نقترب من التوصل لاتفاق".

وقال بابيس إن خلافات رئيسية ما زالت قائمة بشأن قضايا من بينها الحجم المقترح للصندوق بقيمة 750 مليار يورو، وكذلك بشأن المعايير المستخدمة لتقديم الأموال.

ويعترض بابيس نفسه على الأهمية الكبيرة الممنوحة لمعدل البطالة في معايير التخصيص الحالية المقترحة.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إنه على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن، فإنه لا يمكن استبعاد أي نتيجة حتى الآن.