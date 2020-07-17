شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سورية: تسجيل 19 اصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020

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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات إلى 496.



وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنها سجلت وفاة 3 حالات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 بسبب كورونا.

وأشار البيان إلى تعافي 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 144 .