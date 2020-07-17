- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سورية: تسجيل 19 اصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات إلى 496.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنها سجلت وفاة 3 حالات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 بسبب كورونا.
وأشار البيان إلى تعافي 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 144 .
كانت هذه تفاصيل خبر سورية: تسجيل 19 اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.