الخاسر في انتخابات الرئاسة البولندية يسعى لتشكيل حركة سياسية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، الخاسر في انتخابات الرئاسة البولندية الأخيرة أمام الرئيس أندريه دودا، اليوم الجمعة أنه سيشكل حركة مواطنين جديدة في محاولة لتعزيز التأييد الذي حصل عليه خلال الانتخابات.



وقال ترزاسكوفسكي خلال حشد اليوم الجمعة في مدينة جدينيا الساحلية إننا "سننشىء حركة ستسمح لنا ... باستخدام هذه الطاقة الضخمة التي استطعنا تفجيرها في الأشهر الماضية.".

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وقال إن "عشرة ملايين شخص صوتوا لصالح بولندا أوروبية منفتحة ومتسامحة ... أمامنا أوقات عصيبة. ولهذا السبب يجب أن نكون معا للدفاع عن مجتمع مدني وحكومات محلية وإعلام حر ومنظمات غير حكومية".

وقال ترزاسكوفسكي إن أولويات الحركة الجديدة ستشمل التغير المناخي والتوظيف والرعاية الصحية وتكافؤ الفرص في التعليم.

وأشار مرارا وتكرارا إلى الحركة باعتبار أنها "تضامن جديد"، في إشارة إلى النقابة العمالية المناهضة للشيوعية التي تأسست منذ 40 عاما تقريبا في جدانسك.

وفي الوقت نفسه، سيظل ترزاسكوفسكي عضوا ونائبا لزعيم حزب المنصة المدنية المعارض.

ومني ترزاسكوفسكي يوم الأحد الماضي بهزيمة أمام دودا في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة بفارق نقطتين مئويتين.