شكرا لقرائتكم مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لمعاقبة تركيا على شرائها "إس-400" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم نواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

وقال آدم كينزينغر عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، أحد معدي الوثيقة: "قام اليوم، ممثلو آدم كينسينغر، وأبيجيل سبانبرغر ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، بتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على السلطات التركية بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

إس 400

تركيا تواصل تسلم أجزاء نظام إس-400 من روسيا

وقدم المشروع باسم "قانون التصدي لتصدير الأسلحة الروسية"، الذي يعتبر الصواريخ الروسية "صفقة كبيرة"، ما يتطلب التصدي لها وفقاً لقانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات CAATSA، فرض عقوبات على تركيا.

وهددت تركيا الشهر الماضيبأنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سلبية ضدها، وذلك ردا على سؤال عن احتمال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة إس-400 الدفاعية الروسية.

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الصفقة المشؤومة

وفي مقابلة مع تلفزيون "خبر" التركي، أنذاك قال تشاووش أوغلو أيضاً إن تركيا منفتحة على شراء بدائل للمقاتلة إف-35 الأميركية، بما في ذلك مقاتلات من روسيا، وذلك بعدما علقت الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة بسبب صفقة إس-400.

يأتي ذلك فيما ألمح وزير الخارجية التركي بمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدتين جويتين استراتيجيتين رداً على العقوبات الأميركية المحتملة ضد بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ونقلت "الأناضول" عن تشاووش أوغلو قوله "في حالة قرار فرض عقوبات على تركيا، يمكن إدراج قاعدتي إنجرليك وكوريسيك في جدول الأعمال".

وقال: "يجب أن يدرك أعضاء الكونغرس أن العقوبات لن تصل بهم أي مكان".

تعد قاعدة انجرليك الجوية جنوبي تركيا قاعدة رئيسية للعمليات الأميركية في الشرق الأوسط، ولعبت دورا رئيسيا مؤخراً في الحرب ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، فيما تعد قاعدة كرسيك، شرقي تركيا، قاعدة رئيسية للناتو.