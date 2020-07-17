لإرياني: الشعب اليمني يعاني من طموحات النظام الإيراني 

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء الجمعة، ان الشعب اليمني عانى ولا يزال من طموحات النظام الايراني التوسعية وسياساته التخريبية في المنطقة.
وأشار، الى دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية للتمرد على الدولة وتزويدها بشحنات النفط والاسلحة المهربة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الالغام والعبوات الناسفة التي تقتل اليمنيين كل يوم.
وحيا وزير الإعلام اليمني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" ، انتفاضة الشعب الايراني المتواصلة منذ أعوام في مختلف المحافظات، رغم حملات القمع والتنكيل بالمتظاهرين وإعدام وتصفية المعارضين على يد الحرس الثوري.. وقال ان ذلك " تعبيرا عن الرفض الشعبي العارم لنظام الملالي وسياساته التي قادت للفشل السياسي والاقتصادي والعزلة عن محيطه الإقليمي والدولي".
ودان الإرياني، حملات القمع والتنكيل وقطع شبكة الإنترنت عن مناطق الاحتجاجات لإخفاء الجرائم البشعة التي يرتكبها النظام، معربا عن "التضامن المطلق مع مطالب المتظاهرين المشروعة في الحرية والعدالة والعيش بكرامة بعيدا عن نظام الملالي الذي أفسد الحياة العامة وأساء لعلاقات ايران بجيرانها والعالم".
ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى ما يعانيه الشعب الايراني من أزمات اقتصادية طاحنة في ظل الفساد السياسي والاداري وانهيار العملة وزيادة الاسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.. متهما النظام الإيراني بتوجيه ثروات البلد ومقدراته لدعم الميليشيات الطائفية في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وتهريب الاسلحة ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة.
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