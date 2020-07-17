طيران الإمارات يستأنف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

استانفت شركة طيران الإمارات اليوم الجمعة رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد توقف دام ستة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

واعلن مسؤول في مطار الإمام الخميني عن زيادة عدد الرحلات في المطار وقال “ان شركة طيران الإمارات استانفت رحلاتها إلى طهران اعتبارا من صباح اليوم الجمعة بعد توقف دام ستة أشهر”.

وافادت العلاقات العامة لشركة المدينة بمطار الإمام الخميني الدولي بان محمد رضا كريميان اعلن بإن تفشي مرض كوفيد 19 في العالم وانخفاض الطلب على السفر تسبب في قيام العديد من شركات الطيران في العالم بخفض عدد رحلاتها أو تعليقها .

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وتابع: “إن تطبيق البروتوكولات الصحية بدقة وتحسين ظروف السيطرة على فيروس كورونا تسبب في عودة عدد من رحلات شركات الطيران تدريجياً إلى الظروف الطبيعية وسنرى من جديد نمو الرحلات” .

وقال كريميان”وفي هذا الصدد ان طيران الإمارات اعلنت عن خطتها لاستئناف رحلاتها إلى مطار الإمام الخميني وهبطت أول رحلة لها بعد ما يقرب من 6 أشهر في الساعة العاشرة و25 دقيقة بطهران.

وصرح عضو المجلس إلاداري بمطار الإمام الخميني بانه سيتم اعتبارا من اليوم الجمعة تسيير رحلة يومية بين طهران- دبي وبالعكس بطائرة بويينغ 777 من قبل شركة طيران الامارات.