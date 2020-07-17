العالم يسجل “الجمعة” أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء التفشي، بعد رصد 237743 إصابة في 24 ساعة.
وسجل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، وجنوب إفريقيا.
وكانت آخر حصيلة قياسية من الإصابات سجلت في 12 يوليو المنصرم، بواقع 230370 حالة، فيما بقي عدد الوفيات مستقرا عند 5000 حالة يوميا في شهر يوليو.
ويقترب العدد الإجمالي لإصابات كورونا من 14 مليون حالة، وفقا لإحصاءات وكالة “رويترز”، فيما قتل الفيروس أكثر من 590 ألف شخص في 7 أشهر.
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