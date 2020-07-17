- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و555 ألفا و877.
وأضافت المراكز الأمريكية أنها وثقت زيادة بـ72045 حالة عن الإحصاء السابق.
وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ 926 حالة ليصل إجمالي ضحايا “كوفيد – 19” منذ انتشار الجائحة إلى 137864.
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض “كوفيد-19” حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 يوليو مقارنة بالتقرير السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
المصدر: رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل أكثر من 72 ألف إصابة و926 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.