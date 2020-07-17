الهيئات الإعلامية تنظم ورشة كبرى للصحفيين والإعلاميين حول انتخابات الشيوخ..غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الهيئات الإعلامية الممثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ، غدا السبت، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصرى والقنوات الخاصة. يشارك فى الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو. Advertisements تبدأ الورشة بمحاضرة للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تليها مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجى ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين. يعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات والضوابط التى قررتها اللجنة فى ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة فى هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة، وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارون محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود.

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