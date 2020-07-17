ننشر صورة مرشحى انتخابات "الشيوخ" بقائمة "من أجل مصر" عن شرق الدلتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، صورة مرشحى القائمة الوطنية "من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، عن الدائرة الرابعة وتضم قطاع شرق الدلتا، وتضم المرشحين، (خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد وجميعهم عن حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة عن حزب مستقبل وطن، نيفين جورج ميخائيل عن حزب مصر الحديثة، محمد على عبده أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن، محمد عيد صديق اللمعي عن حزب مستقبل وطن، حماد موسي حماد عن حزب مستقبل وطن، محمد أحمد محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة، فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد صبح محمد شحاتة عن حزب مستقبل وطن، جيفارا محمد أحمد عن حزب مستقبل وطن، فايز أبوحرب عن حزب حماة وطن).

جدير بالذكر أن القائمة استقرت على اختيار" كليوباترا" رمزا انتخابيا، واختيار يوسف الحسينى متحدثا رسميا باسمهان ويضم التحالف الانتخابى 11 حزبا، هى: مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المصرى الديمقراطى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية المصرى وحماة الوطن، انتهى من تقديم قائمتى قطاع القاهره وجنوب ووسط الدلتا، وقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وجار الانتهاء من تسلم القائمتين المتبقيتين .



