شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يبحث أسباب أزمة تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل ويطالب بحلول حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل، لعرض تقريري اللجنة عن محاور تحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، وبشأن الأسواق الرسمية والعشوائية، بالإضافة إلي دراسة أسباب غرق عشرات المواطنين في شاطئ النخيل بالإسكندرية.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"الخليج 365": "سنعقد جلسة موسعة بخصوص تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل وأكتوبر، بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز حماية الشواطئ بوزارة الري، وأساتذة جامعات متخصصين، ورئيس تعاونيات الإسكان، وسوف نضع حلولا نهائية لهذا الأمر، ولن نسمح باستمرار الترهل الإداري وتشابك المسئوليات وتضارب المصالح فيما يخص إدارة هذا الشاطئ الكبير بعد تكرار واستمرار الحوادث".

وتابع السجينى: "هذه الجلسة ستشهد جلوس كافة الأطراف المعنية علي مائدة واحدة لبحث الحلول اللازمة، تحت مظلة برلمانية".

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وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعين بعد غد، الأحد، لعرض ومناقشة تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، فيما تعقد اللجنة الاجتماع الثاني ظهر يوم الأحد الموافق لعرض ومناقشة تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية.

بينما ينعقد الاجتماع الثالث للجنة الساعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 من يوليو سنة 2020، وذلك لبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.