استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنيا في أيام الإجازات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

يستقبل المركز التكنولوجي في مركز ومدينة المنيا، طلبات المواطنين في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019، جميع أيام الأسبوع، بما فيها الجمع والعطلات الرسمية.

وأكد العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات اليوم الجمعة، انتظام العمل في المركز التكنولوجي اليوم الجمعة وأيام العطلات لاستقبال طلبات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح صلاح أن ذلك يأتي لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.