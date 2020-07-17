غدًا.. طلاب أدبي الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يؤدي طلاب وطالبات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدا، امتحان التاريخ، الذي يعقد وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

ويبلغ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.