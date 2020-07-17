مقتل عميد ركن في الجيش العراقي بهجوم مسلح

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة عميد ركن في الجيش بهجوم مسلح شمالي بغداد وفقا لموقع روسيا اليوم . وفقا لموقع روسيا اليوم . وذكرت في بيان صحفي، أن "عملا إرهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة (بن سينا)، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد". عسكرية في منطقة (بن سينا)، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد". Advertisements وأضافت، أن "الهجوم أسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي حميد غيدان".

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