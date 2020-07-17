مقتل عميد ركن في الجيش العراقي بهجوم مسلح

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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة عميد ركن في الجيش بهجوم مسلح شمالي بغدادوفقا لموقع روسيا اليوم .
وذكرت في بيان صحفي، أن "عملا إرهابيا استهدف عجلةعسكرية في منطقة (بن سينا)، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".
وأضافت، أن "الهجوم أسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي حميد غيدان".
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