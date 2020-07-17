من هو محمد التويجري المرشح لمنصب رفيع في منظمة التجارة العالمية؟

رشحت المملكة العربية السعودية محمد التويجري، المستشار في الديوان الملكي ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدة في مذكرتها إلى المنظمة، إيمانها الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات الخاصة بمحمد بن مزيد التويجري، الذي يعمل مستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير منذ 6 - - مارس 2020،

كما شغل قبل ذلك منصب وزير الاقتصاد والتخطيط.

- منذ 2017 حتى مارس 2020 عمل وزير الاقتصاد والتخطيط.

- في فترة 2016 - 2017 شغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

- في 2014 إلى 2016 عمل كمدير عام المجموعة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

- من 2010 - 2014 المصرفية العالمية والأسواق الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات

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- وفي 2007 - 2010 المدير العام، رئيس جي بي مورقان.

- ومن JP Morgan) 1995 - 2007 إدارة إتش إس بي سي (HSBC) رئيس مجموعة الخزينة، عضو في مجلس، ومن 1993 - 1995 مسؤول العمليات المصرفية المؤسساتية.

- وفي 1988 - 1993 طيار حربي مقاتل.

- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية

- شارك في حرب الخليج عام 1991 م متقلداً العديد من الأوسمة التقديرية من رؤساء دول درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف.