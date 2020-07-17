المملكة تطلق الهوية الإعلامية لحج 1441

أطلق مركز التواصل الحكومى بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية، وأتاحها للاستخدام من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة فى الحج.

وتأتى هذه الهوية امتدادًا لهوية العامين الماضيين، مع تغييرات طفيفة تتناسب مع حج هذا العام، بالإضافة إلى شعار لفظى جديد، عبارة عن جزء من قوله تعالى فى الآية 46 من سورة الحجر «ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ»، حيث اكتفى بكلمتى «بسلام آمنين»، وتعنى كلمة

«بسلام» أى سالمين من الآفات، و«آمنين» أى من كل خوف.

ويتكون الشعار البصرى لحج 1441 هجرية من أربع دوائر يقطعها رقما 20 و41 كاختصار لعام 1441 هجرية الموافق 2020 ميلادية، وذلك باللون الأخضر، ويتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة.

وجميع التصميم يجسد كلمة «حج»، ويرمز اللون الأخضر للسلامة والصحة والأمان، كما ترمز الدوائر وما بينها من مساحات

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بيضاء، للطائفين والتباعد بينهم كـ «بروتوكول» صحى فى أثناء أداء المناسك.

وقد طور بإضافة الشعار اللفظى، «بسلام آمنين»، مع تحقيق التباعد بين الخطوط، وإضافة اللون الأخضر، والزوايا التى أصبحت مرنة أكثر، لتعكس الإجراءات الاحترازية التى قامت بها المملكة لإقامة الشعيرة وحماية صحة الحجاج.

ويأتى إطلاق مركز التواصل الحكومى بوزارة الإعلام للهوية الموحدة لحج هذا العام، انطلاقًا من دوره فى توحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية، وتحقيق التنسيق والتكامل والتناغم فى أدائها الإعلامى.

وكان مركز التواصل قد تولى تصميم عددٍ من الهويات الإعلامية وإطلاقها، فى عدد من المناسبات والأحداث الوطنية خلال السنوات الماضية.