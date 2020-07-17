الرياض تحتضن معرض الدفاع العالمى الأول

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية إطلاق معرض الدفاع العالمى الأول 2022 الذى سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوى والبرى والبحرى والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، حيث ستنظمه المملكة ليصبح معرضاً متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية ولجميع المهتمين من الزوار منصة موحدةً تحت سقف واحد، وسيكون إضافة مرتقبة إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية على مستوى العالم.

وكشف المهندس أحمد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية فى مؤتمر صحفى افتراضى، بحضور عدد من كبرى الشركات الدولية والمحلية فى قطاع الصناعات العسكرية، وعدد من منسوبى وسائل الإعلام الدولية والمحلية والإقليمية- عن إطلاق «معرض الدفاع العالمى 2022» فى نسخته الأولى، حيث سيتمحور حول التوافق العملياتى بين أنظمة الدفاع والأمن والأقمار الصناعية، ومن المقرر أن يقام خلال المدة من 6 إلى 9 مارس 2022، على أن يُقام مرّة

واحدة كل عامين فى الرياض.

وأوضح العوهلى أنه فى ظل التطوّر التقنى الذى نشهده فى عالمنا اليوم الذى يُلقى بظلاله بشكل كبير على قطاع الدفاع العالمى، تزداد الاعتبارات المتعلقة بالشؤون الدفاعية تعقيداً، ومن ثم تبرز الحاجة لوجود منصة موحدة تجمع الجهات المعنية بالقطاع تحت سقف واحد للتحاور ومناقشة التحديات التى يواجهها العالم جميعاً.

وأشار العوهلى إلى أن قوة المملكة اقتصادياً ووجودها فى صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافى الاستراتيجى - الذى يصل ما بين ثلاث قارات- يجعل منها الوجهة المثالية لتنظيم وإطلاق المعرض، مبيناً أن أهمية المعرض تكمن فى أنه سيكون داعماً لطموحات المملكة فى توجهاتها الاستراتيجية بتوطين 50% من إنفاقها العسكرى بحلول العام 2030، كما سيسهم فى ترسيخ أواصر التعاون

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التى تجمع المملكة بشركائها فى صناعة الدفاع من شتى أنحاء العالم».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذى لمعرض الدفاع العالمى شون أورمرود أن معرض الدفاع العالمى يمثل منعطفاً مهماً فى صناعة الدفاع بشكل عام، لا سيما أنه سيضع معياراً جديداً من حيث الحجم والشمولية, مبيناً أن المعرض سيسلّط الضوء على الدور المحورى الذى تؤديه المملكة فى صياغة مستقبل صناعة الدفاع، وسيتيح إمكانية المشاركة فى برامج مخصصة تدعم الشركات السعودية والمصنعين المحليين، ويقدّم فرصاً استثماريةً واعدة فى قطاع الدفاع المحلى، وسيشجع الشباب السعودى على العمل فى صناعة الدفاع والإسهام فى بناء مستقبلها.

يُذكر أن معرض الدفاع العالمى الأول -الذى سيُعقد لمدة أربع أيام- سيقام فى العاصمة الرياض، حيث سيتضمن عروضاً شاملة وافتراضية لحلول تقنيات الدفاع المتكاملة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية حول الجيل المقبل من أنظمة الدفاع، كما سيضم عدداً من قاعات العرض الداخلية على امتداد 30 ألف متر مربع، ومساحة تزيد على 15 ألف متر مربع لعرض الطائرات، ومنطقة أخرى بمساحة 200 ألف متر مربع مخصصة لعروض المعدّات البرية، إضافة إلى عدد من مرافق العرض وأحدث الإمكانات التقنية للعروض الافتراضية.