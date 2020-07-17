سلطنة عُمان تستعد لإنشاء مدينة صناعية جديدة فى "الظاهرة"

تستعد سلطنة عُمان لبناء مدينة صناعية كبرى جديدة فى محافظة الظاهرة، حيث بدأت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالسلطنة «مدائن» رسمياً العمل على إنشاء مدينة «عبري» الصناعية فى ولاية عبرى بمحافظة الظاهرة، على مساحة إجمالية تقدر بـ10 ملايين متر مربع، ويجرى العمل حالياً على إعداد المخطط العام لمدينة عبرى الصناعية من خلال الشركة الاستشارية التى تم تعيينها، ومن المتوقع خلال الربع الأخير من العام الجارى الانتهاء من أعمال التصميم التفصيلية وإعداد مستندات مناقصة التنفيذ للمرحلة الأولى، والتى ستتضمن أعمال البنية الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الورش الصناعية والمرافق الأساسية.

وتتضمن المدينة الصناعية الجديدة التى تقع على الطريق المؤدى إلى المنفذ الحدودى بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، إقامة مجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومنطقة تجارية، ومكاتب إدارية، وورش صناعية، ومخازن لوجستية ومركز صحى وسكنات للأيدى العاملة الوافدة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين بصورة خاصة وسكان المحافظة بصورة عامة.

بيئة متكاملة

وقال الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحى محافظ الظاهرة، إن تدشين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، لمدينة عبرى الصناعية يأتى فى توقيت مثالى لخلق بيئة متكاملة للقطاع الصناعى فى محافظة الظاهرة بصورة خاصة، والسلطنة بصورة عامة، فكما هو معلوم أن

المحافظة تتمتع بمقومات كبيرة فى عدد من الأنشطة الاقتصادية لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، ولا شك أن وجود مدينة صناعية مجهزة بالخدمات الأساسية سيكون داعماً حقيقياً للدفع بتطوير مثل هذه الأنشطة ودعم الاقتصاد الوطنى للسلطنة.. وأضاف أن وجود مدينة صناعية بهذا الحجم سوف يخلق الكثير من فرص العمل لشريحة كبيرة من الكوادر العمانية، كما أنه سيوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية فى مكان واحد متكامل، الأمر الذى سينعكس إيجاباً على زيادة دخل الفرد وانتعاش المجتمع.

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توزيع التنمية

وأوضح هلال بن حمد الحسنى الرئيس التنفيذى للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، أن إنشاء مدينة عبرى الصناعية، يأتى مواصلة لخطط حكومة السلطنة الرامية إلى توزيع التنمية الاقتصادية على مختلف محافظات السلطنة، وتماشياً مع الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 وبالتحديد فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادى وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار المحلى والخارجى، وبالتالى تحقيق أهداف «مدائن» المتمثلة فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة، وتوطين رأس المال، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإيجاد فرص

عمل جديدة للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة.. وأشار أن «مدائن» ستعتمد فى تصميم مدينة عبرى الصناعية لأول مرة على أنظمة إنشاء المدن الذكية القائمة على استخدام الطاقة الشمسية التى تهدف إلى المحافظة على البيئة وإدخال التقنيات الحديثة فى مجال إدارة المدن الصناعية، مؤكداً على أن «مدائن» ماضية بكل عزيمة وثبات على تحقيق رؤيتها المتمثلة فى تعزيز مكانة عُمان كمركز إقليمى ريادى فى مجالات التصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتميز فى مبادرات القيمة المضافة، وذلك عبر جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليمياً وعالمياً، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية.

رافد اقتصادى

وأشار سيف بن سعيد البادى، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس فرع الغرفة بالظاهرة، إلى أن المدن الصناعية التى تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعد رافداً اقتصادياً للمحافظات التى تقع فيها من جهة، وتساهم فى خلق حراك اقتصادى فى السلطنة على كافة الأصعدة من خلال جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من جهة أخرى، وما يميز هذه المدن الصناعية أيضاً مساهمتها فى توفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العمانيين، وبالتالى إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة.. وأضاف أن وجود مدينة صناعية فى محافظة الظاهرة على مساحة 10 ملايين متر مربع ومن المأمول البدء فى تشييدها قريباً، سوف يسهم فى إحداث نقلة نوعية للجوانب الاقتصادية والصناعات التحويلية والقيمة المضافة وتنشيط مختلف الجوانب التجارية.