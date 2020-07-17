لافروف وبن زايد يبحثان الملف الليبي ويشددان على ضرورة إنهاء القتال

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الملف الليبي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وأكد الجانبان على إنهاء القتال وتسوية شاملة للنزاع في البلاد، وفقا لبيان للخارجية الروسية وفقالوكالة أنباء الشرق أوسط.
وكان لافروف أجرى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مماثلا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيهطيفا من الملفات الإقليمية والثنائية الملحة.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، أن لافروف وآل ثاني تبادلا الآراء بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية، مع التركيز على ضرورة تسويتها بالأساليب الدبلوماسية والسياسية من خلال التفاوض مع مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف.
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