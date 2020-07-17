واشنطن تفرض عقوبات على ابن ثان لرئيس نيكاراغوا

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على ابن ثان لرئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، متهمة إياه بالفساد ونشر دعاية للنظام، وذلك في أحدث مساعي واشنطن للضغط على الحكومة اليسارية في ماناغوا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت في القائمة السوداء خوان كارلوس أورتيغا موريلو وخوسيه خورخي موخيكا ميخيا، وهو ممثل شخصي لأسرة أورتيغا، وشركتين قالت إنهما استخدماها “لنشر دعاية للنظام (في نيكاراغوا) وغسل الأموال”.

واتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكومة نيكاراغوا بتركيز السلطة في أيدي الرئيس وزوجته، نائبة الرئيس روساريو موريو، التي تخضع بالفعل لعقوبات أميركية، إلى جانب مسؤولين آخرين في نيكاراغوا.