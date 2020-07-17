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انفراد.. الجامعة راسلت السلطات المختصة لتسهيل عودتهم.. “اليوم 24” ينشر لائحة 21 لاعبا ومدربا عالقين في الخارج بسبب “كورونا”

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محمد الشرع 0 تبليغ

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انفراد.. الجامعة راسلت السلطات المختصة لتسهيل عودتهم.. “اليوم 24” ينشر لائحة 21 لاعبا ومدربا عالقين في الخارج بسبب “” – اليوم 24
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