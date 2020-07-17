احتجاجات لبنانية تطالب بحكومة انتقالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجمع مئات المحتجين، يوم الجمعة، في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين بحكومة انتقالية تستطيع انتشال البلاد من الأزمات التي تلحق بها.

ووفق ما ذكرت وكالة الأناضول، نظم هذه الفعالية الاحتجاجية عسكريون متقاعدون وعدد من المدنيين، تحت عنوان "أمام سلطة العجز واللاقرار: البديل موجود".

وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية على وقع أغانٍ ثورية، ونددوا بالواقع العام الذي وصلت إليه البلاد، وسط انتشار أمني كثيف على مداخل وسط بيروت. وشارك في التظاهرة النائب شامل روكز، عضو تكتل "لبنان القوي" سابقا (صهر رئيس الجمهورية ميشال عون)، والوزير السابق شربل نحاس.

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وقال روكز في كلمة له على هامش الفعالية، إنه اختار الثورة "للانتفاض على واقع سياسي أوصل البلاد إلى ما نحن عليه". وأضاف: "علينا تغيير الواقع وهذا ما سيحصل، وموضوعنا اليوم هو وجع الناس".

فيما قال نحاس في كلمته: "مواجهتنا اليوم ضد سلطة ساقطة عاجزة وتكابر ولا تعترف بالفشل".

(الأناضول)

وتخيم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.