سورية: تسجيل 19 اصابة بفيروس كورونا

الجمعة 17 يوليه 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات إلى 496.



وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنها سجلت وفاة 3 حالات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 بسبب كورونا.

وأشار البيان إلى تعافي 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 144 .