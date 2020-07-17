شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا إلى 30 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 14 حالة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152. وتراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 6688 مقابل 6796 شخصا يوم الخميس وذلك في تراجع مستمر منذ أسابيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا إلى 30 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.