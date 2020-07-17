شكرا لقرائتكم خبر عن ألماني «مهووس بالسلاح».. لن تصدق ماذا فعل؟ والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت السلطات البحث عن الرجل منذ يوم الأحد الماضي بعد وقوع الحادث في بلدة أوبناو بالغابة السوداء في الجزء الواقع بولاية بادن فورتمبورج جنوب غربي ألمانيا. وأوضحت الشرطة أنها ضبطت أربعة مسدسات مع الرجل.
وكان الرجل الذي لا يمتلك سكنا خاصا قام صباح الأحد الماضي، بتهديد أربعة من أفراد الشرطة عند تفتيشهم كوخا في حديقة، اتخذه الرجل سكنا، وأجبرهم في النهاية على تسليمه مسدساتهم الرسمية.
واختفى الرجل على مدار أربعة أيام، وقام مئات من أفراد الشرطة بتمشيط المنطقة المحيطة بمدينة أوبناو مدعومين بالمروحيات المزودة بالكاميرات الحرارية، والقوات الخاصة.
وقال المحققون إن الرجل "مهووس بالسلاح" وكان فقد مسكنه في أوبناو في الخريف الماضي وظل منذ ذلك الوقت بلا مأوى.
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