شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 72 ألف إصابة جديدة و926 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و555 ألفا و877 بزيادة 72045 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 926 ليصل الإجمالي إلى 137864. ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 يوليو مقارنة بالتقرير السابق.

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