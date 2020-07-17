مصدر: آمر اللواء قُتل بنيران قناص والجيش يستخدم الهاونات للسيطرة على اماكن القناصة بالطارمية

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن آمر اللواء 59 جيش عراقي العميد الركن علي غيدان، قُتل بنيران قناص، فيما أكد أن قوات الجيش استخدمت الهاونات للسيطرة على أماكن القناصة في الطارمية. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "آمر اللواء 59 جيش عراقي فارق الحياة، نتيجة إصابته بنيران قناص في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد". وأضاف أن "الجيش استخدم الهاونات في محاولة للسيطرة على اماكن القناصة المجهولة المصدر".

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