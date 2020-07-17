كورونا يصيب 786 جنديا بالجيش الإسرائيلي

أصاب فيروس كورونا 786 جنديا بالجيش الإسرائيلي واضطر 10 آلاف و615 جنديا آخرين على الدخول إلى الحجر الصحي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن 786 جنديا أصيبوا حتى اليوم بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد الجنود بالحجر الصحي 10615 جنديا.

ويأتي الإعلان عن الارتفاع بعدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي مع الارتفاع الحاد في عدد الإسرائيليين المصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1929 إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 47 ألفا و459 حالة.



كما سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 حالات وفاة بالفيروس، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 392 حالة.

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وذكرت أن بين المصابين 206 في حالة خطيرة و119 في حالة متوسطة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 20744 حالة ما يجعل عدد الحاملين للفيروس 26 ألفا و323 حالة، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

وشرعت الحكومة الإسرائيلية، مساء الجمعة، بفرض قيود شملت إغلاق مراكز التسوق والمحال التجارية وصالونات الحلاقة والمتاحف، حتى صباح يوم الأحد.

وتشمل القيود حظر التجمهر لعدد يزيد عن 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها العمل خلال أيام الأسبوع القادم سن قانون، يسمح بفرض الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر الآلاف من أفراد الشرطة والمفتشين خلال نهاية الأسبوع في جميع المناطق، وعلى مدار الساعة لمنع التجمعات المحظورة وتطبيق ارتداء الكمامات.