سجالات وعقوبات.. عودة التوترات بين بكين وواشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت العقوبات على بعض أشد الشخصيات المعارضة للصين في الكونجرس، وحظر منح تأشيرات لمسؤولين صينيين وتجميد أصول تابعة لهم، التوترات بين واشنطن وبكين.



واعتبرت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن المسؤولين الأمريكيين "فقدوا العقل في تعاملهم مع بكين".

وزاد وزير العدل الأمريكي بيل بار من حدة التوتر، الخميس، عندما اتّهم بكين بشن "حرب اقتصادية خاطفة" للحلول محل واشنطن كأبرز قوة في العالم ونشر الأيديولوجيا السياسية التي تتبنّاها حول العالم.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ، قالت إن بار وغيره من المسؤولين الأمريكيين ينتقدون الصين لصرف الأنظار عن مشكلاتهم السياسية الداخلية.

وأضافت "لا يتردد هؤلاء، لمصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب سياسية، في تأليب الرأي العام المحلي".

وأضافت أن "الصين لا تنوي تحدي الولايات المتحدة أو الحلول محلها وقالت إنها تأمل بأن تتمكن واشنطن من العودة إلى العقلانية في ما يتعلّق بسياستها حيال الصين".

وفي سياق متصل، قالت البحرية الأمريكية، في بيان، الجمعة، إنه في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن الأنشطة في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الطبيعية، عادت حاملتا طائرات أمريكيتان إلى البحر مجددا.

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وقال البيان إن كلا من حاملتي الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" و "يو إس إس نيميتز" أجرتا تدريبات عسكرية في المنطقة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري قبل عودتهما إلى المنطقة، الجمعة.

وقال رير أدميرال جيم كيرك، قائد حاملة الطائرات نيميتز في بيان: "تعمل حاملتا الطائرات نيميتز وريجان في بحر الصين الجنوبي، حيثما يسمح القانون الدولي، لتعزيز التزامنا بضمان بقاء منطقة المحيط الهادئ الهندي حرة ومفتوحة، وفق نظام دولي قائم على القواعد، وتعزيز التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا في المنطقة".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعليقات من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث قال في بيان صحفي، الاثنين الماضي، إن "الادعاءات العدوانية الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي غير قانونية".

وذهب ديفيد ستيلويل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا، إلى ما هو أبعد من ذلك، الثلاثاء الماضي، عندما قال إن "الولايات المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات على الصين بسبب الإجراءات غير القانونية في المنطقة. وردا على ذلك، قالت الصين إنها لا تخشى شيئا".

وتقول الصين إن كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو مسار ملاحي رئيسي يُعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية، تابع لها.

وقامت ببناء جزر مزودة بمرافق ذات قدرات عسكرية على مجموعات من الشعاب المرجانية والنتوءات الصخرية المتنازع عليها في المنطقة.