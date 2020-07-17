كوريا الجنوبية توقف "حرب المنشورات" مع جارتها الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت كوريا الجنوبية التراخيص الممنوحة لمنظمتين تقومان على نحو منتظم بإرسال بالونات تحمل منشورات دعائية عبر الحدود مع جارتها الشمالية.



وقالت وزارة الوحدة في سول، الجمعة، إنه تم إلغاء تراخيص التسجيل الممنوحة لمنظمة "مناضلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" ومركز كوينسيم التعليمي.

وأضافت الوزارة أن المنظمتين "تعيقان على نحو خطير سياسة الوحدة التي تتبعها الحكومة" بتوزيعهما للمنشورات وغيرها من الإجراءات، فضلا عن تعريض أمن سكان الحدود للخطر وزيادة التوتر في شبه الجزيرة.

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وقد أزعج الناشطون في وقت سابق حكومة كوريا الشمالية من خلال إرسال 500 ألف منشور عبر الحدود باستخدام بالونات غاز، وهو ما دفع بيونج يانج بعد ذلك إلى إغلاق قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية، وتفجير مكتب الاتصال المشترك بالقرب من الحدود، على الرغم من أنها قررت لاحقا الامتناع عن عمل عسكري.





ويدير المنظمتان الشقيقان بارك سانج هاك وبارك جون أوه، وهما لاجئان من كوريا الشمالية.