انت الان تتابع منظمة الصحة: فيروس كورونا لم يعد يزداد بوتيرة سريعة في البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منظمة الصحة العالمية

قال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن فيروس كورونا لم يعد ينتشر بوتيرة سريعة في البرازيل وإنه وصل إلى ذروته مشيرا إلى أن الفرصة سانحة لوضعه تحت السيطرة.

وأوضح المسؤول الدولي في إفادة صحفية أن عدد الإصابات الجديدة استقر حاليا بين 40 و45 ألف إصابة يوميا مضيفا "لم يعد الفيروس يتضاعف بين السكان كما كان في السابق لذلك الزيادة ليست كبيرة".