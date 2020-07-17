انت الان تتابع منظمة الصحة: فيروس كورونا لم يعد يزداد بوتيرة سريعة في البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن فيروس كورونا لم يعد ينتشر بوتيرة سريعة في البرازيل وإنه وصل إلى ذروته مشيرا إلى أن الفرصة سانحة لوضعه تحت السيطرة.
وأوضح المسؤول الدولي في إفادة صحفية أن عدد الإصابات الجديدة استقر حاليا بين 40 و45 ألف إصابة يوميا مضيفا "لم يعد الفيروس يتضاعف بين السكان كما كان في السابق لذلك الزيادة ليست كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: فيروس كورونا لم يعد يزداد بوتيرة سريعة في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.