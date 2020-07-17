«الأتراك يعيدون حساباتهم بدقة الآن».. الجيش الليبي: مصر قادرة على مواجهة تركيا سياسياً وعسكرياً

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن مشاركة مصر في الشأن الليبي "لا تعتبر تدخلًا، لكنه دعم ومصير مشترك ووقفة حقيقية."

وقال المحجوب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن مصر وليبيا عمق واحد وأمن مشترك، مؤكداً أن مصر لا يمكنها أن تهنأ دون أن تكون ليبيا هانئة، وفي حالة استقرار والعكس صحيح.

وأوضح المحجوب أن ما يحدث في ليبيا الآن هو تلاحم عربي وصحوة مهمة للمنطقة ضد الغرور التركي، حيث تحمي عصابة من سارقي السلطة، ولا يريدون ترك الشعب الليبي في حاله، حيث أن عصابة الإخوان، تسعى إلى العودة للحكم، وهي في ذلك تلتقي مع الأطماع التركية.

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وأشار إلى أن تركيا تحاول السيطرة على ليبيا وشمال أفريقيا، حتى تعيد أوهامها الماضية.

وتابع المحجوب: "لا يمكن أن نفرط في التضحيات التي قدمناها وتدخل تركيا في ليبيا كان من باب استغلال الضعف والفوضى، وقوة ضاربة كمصر، تستطيع التصدي لها سياسيًا وعسكريًا بسبب ثقلها في المنطقة".

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعني بالجيش الليبي أن الأتراك يعيدون حساباتهم بدقة، موضحًا أن بسالة الجيش الوطني الليبي، إذا التقت مع الدعم المصري، قد تتسع دائرة المعارك، وتصل إلى الفرقاطات التركية في البحر وخطوط إمدادها، وأماكن تواجدها في كل أنحاء ليبيا.