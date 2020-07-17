ننشر أسماء مرشحى حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ بالجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365”، على القائمة الكاملة لمرشحى المقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن علي مستوى الجمهورية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي سيتم غلق باب التقدم فيها غدا السبت، والتي يخوض فيها المعركة على 93 من المقاعد الفردية بمحافظات الجمهورية.
من جانب آخر، تضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" 11 حزبا وهم: مستقبل وطن، الوفد، المصرى الديمقراطى، الشعب الجمهورى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية وحماة الوطن.
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