عاجل.. 181 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 16726 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 16726 حالة، بعد تسجيل 181 حالة جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، السيدة هند الزين، في تصريح صحافي، أن 57 حالة جديدة سجلت بالشمال، وسجلت بجفة فاس مكناس 59 حالة إضافية ، منها 52 حالة بمدينة فاس.

وبجهة الدار البيضاء سطات سجلت 23 حالة جديدة، ثم 13 حالة جديدة بالشرق، فيما سجلت حالتان بجهة الرباط سلا القنيطرة وثلاث حالات بالداخلة وحالة واحدة بطنطان وحالة واحدة بالراشيدية، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بباقي الجهات الثلاث المتبقية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.