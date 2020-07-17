واحد من بين ستة أميركيين عاجز عن دفع أجرة منزله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عجز واحد من بين كل ستة أميركيين تقريبا عن دفع إيجار المنزل في حزيران/يونيو، بسبب أزمة كوفيد-19، ويخشى واحد بين كل ثلاثة من العجز عن الدفع خلال تموز/يوليو، وفق ما أظهرت معطيات لمكتب الإحصاء.

وفي استطلاع شمل 73.8 مليون شخص بين 2 و7 تموز/يوليو، صرّح ما يزيد عن 16 بالمئة من المستجوبين بعجزهم عن تسديد إيجارهم في حزيران/يونيو، كما صرح 30.6 بالمئة أن ثقتهم ضئيلة أو معدومة في قدرتهم على دفع إيجار تموز/يوليو.

وعانى نحو نصف الأميركيين من تراجع رواتبهم منذ فرض تدابير حجر مكثّفة في البلاد منتصف آذار/مارس، وفق مكتب الإحصاء.

وشرح المكتب على موقعه الإلكتروني أن هذه الدراسة التي تنجز أسبوعيا منذ نهاية آذار/مارس، تسمح بقياس "كيفية تأثر حياة الناس بجائحة كوفيد-19".

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واستخلصت بعض الأرقام من استبيانات أرسلت إلى الناس، فيما جاءت أخرى نتيجة دمج معطيات جمعتها عدة وكالات فدرالية.

أدى الوباء إلى خسارة عشرات آلاف الأميركيين وظائفهم، وقد بلغ عدد المسجلين في سجلات البطالة 32 مليونا نهاية حزيران/يونيو، مقابل 1.6 مليون قبل عام، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

يفوق عدد سكان الولايات المتحدة 328 مليونا بقليل.

وتسجل البلاد منذ شهر ارتفاعا جديدا في الإصابات بكوفيد-19، لا سيما في ولاية فلوريدا.