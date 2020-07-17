شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك: «الأوروبي» ليس قريبًا من اتفاق للتعافي الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش اليوم الجمعة، إن وجهات النظر لا تزال متباعدة إلى حد كبير بين زعماء الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من المحادثات اليوم بشأن خطة لضخ مئات المليارات من اليورو لاستعادة النمو في أوروبا المتضررة من جائحة فيروس كورونا وأضاف بابيش، أنه لا يشعر بأن زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين يقتربون من اتفاق وإنه ليس هناك توافق بشأن حجم الصندوق الجديد المقترح البالغة قيمته 750 مليار يورو لدعم التعافي الاقتصادي.

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