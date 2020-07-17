شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: «كورونا» يصيب 1.3 مليون موظف طبي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن نحو 1.3 مليون موظف طبي في جميع أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة: "حتى الآن، فإن نحو 10 في المائة من جميع حالات "كوفيد19-" على مستوى العالم هي من بين العاملين في مجال الصحة".

وأضاف تيدروس، أن الأطباء والممرضين لا يعرضون حياتهم للخطر فحسب، بل إن عديد منهم يعانون أيضاً من الإرهاق البدني والنفسي الناجم عن أشهر من العمل المجهد للغاية خلال الجائحة.