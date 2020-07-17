شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 9 إصابات جديدة ترفع الإجمالي إلى 1336 والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 971 تحليًلا مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء إلى 1095 شخصًا، بالتوازي مع 191حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس.
وأفاد انه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة.
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