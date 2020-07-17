شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة المعارضة الإيرانية تدعو في مؤتمر عالمي لإسقاط "نظام الملالي" والان نبدء بالتفاصيل

- "مريم رجوي": المقاومة مستمرة منذ 40 عاما ضد الديكتاتورية الدينية والفاشية

- نجدد على التزامتنا الثلاثة "الإطاحة برجال الدين.. الديمقراطية.. سيادة الشعب"

- هذه هي أسباب قمع نظام الملالي المقاومة ومنظمة مجاهدي خلق

- أدعو الجميع إلى الوقوف بجانب شعب إيران ضد أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية "مريم رجوي" إلى إسقاط نظام الملالي ومكدة التزامم المعارضة بسيادة الشعب، وقالت خلال كلمتها في بداية المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية: "هذه القمة تكرر صوت مقاومة الشعب الإيراني التي استمرت 40 عاما ضد الديكتاتورية الدينية والفاشية ومن أجل الحرية والديمقراطية. هذا هو صوت المقاومة الأكبر والأطول والأكثر تطوراً وخطورة في تاريخ إيران.

وأضافت أن هذه القمة تكرر الدعوات لإسقاط نظام الملالي في الانتفاضات المتتالية من ديسمبر 2017 ويناير 2018 إلى نوفمبر 2019 ويناير 2020 مؤكدة أن المؤتمر يعبر عن الشعب والمقاومة في المدن المتمردة في جميع أنحاء إيران التي أنهت تاريخًا من اليأس وعدم الثقة وعدم الكفاءة واستبدالها بتعهد "يمكننا ويجب علينا ''.

و شددت " رجوي" على ثلاثة تعهدات رئيسية للمقاومة الإيرانية وقالت: "لقد اجتمعنا لتأكيد التزاماتنا الثلاثة التاريخية التي نتعهد بتحقيقها.

التزامنا الأول هو أننا، شعب إيران والمقاومة الإيرانية، سوف نطيح بنظام رجال الدين ونستعيد إيران.

التزامنا الثاني هو أننا، شعب إيران والمقاومة الإيرانية، سوف نبني إيران حرة وديمقراطية.

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والتزامنا الثالث هو أن نبقى مخلصين لسيادة شعبنا وتصويته؛ عدم السعي إلى السلطة بأي ثمن، ولكن لإرساء الحرية والعدالة بأي ثمن؛ لعدم العودة إلى دكتاتوريات الشاه والملالي. وكما أشار غالبية المشرعين المنتخبين في أوروبا والولايات المتحدة، نريد إقامة إيران ديمقراطية وعلمانية وغير نووية.

أوضحت "رجوي" كيف أثبتت انتفاضات 2017 و 2018 و 2019 أن الثيوقراطية الحاكمة في وضع يمكنها من الإطاحة بها، وأن المقاومة الإيرانية ووحدات مقاومة منظمة مجاهدي خلق لها الدور الرئيسي وقالت: "هذه الانتفاضات قضت على اعتذارات النظام الإيراني وداعميه ومجموعات الضغط ودفعوا لعملاء لأنهم كذّبوا خداعهم وأكاذيبهم ، وظلوا يقولون أنه من غير المعقول أن يقوم شعب إيران ويثور على الإطاحة بالملالي ، ظلوا يقولون إنه لن تكون هناك تغييرات في إيران إلا من داخل هذا النظام بالذات.

مرارا وتكرارا، كرروا مزاعم الملالي الكاذبة حول افتقار منظمة مجاهدي خلق للدعم الشعبي. كانوا يبحثون عن أعضاء منظمة مجاهدي خلق الشباب وفجأة رأوا حشودا من الشباب تفيض في شوارع المدن الإيرانية. نفد صبرهم باعتقال النخبة والطلاب الذين دعموا منظمة مجاهدي خلق.

وهذا يفسر لماذا أطلق الملالي وقطيعهم من المحققين والعاملين وابلهم الدعائي وقمعهم ضد المقاومة ومنظمة مجاهدي خلق. إنهم يرون أنفسهم في حالة تمت الإطاحة بهم وهم يترددون على حقيقة أن هذه الانتفاضات والشباب المتمردين اعتمدوا خارطة الطريق واستراتيجية منظمة مجاهدي خلق.

وأضافت أن الملالي ليس لديهم حل وقالت: "في أعقاب الانتفاضات في ديسمبر 2017 ويناير 2018 ، قال مسعود رجوي: لاحتواء هذه الانتفاضة، لم يكن أمام مرشد الملالي أي خيار سوى حل عدد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وفي هذه الحالة سيمهد الطريق للإطاحة بها. وإذا أخذوا أي خطوة إلى الوراء، أي إذا غيروا سلوكهم وتخلوا عن قمعهم الوحشي والإرهاب والعداء، فإنهم سيقوضون وجود حكم ولاية الفقيه.

وأوضحت رجوي استراتيجية النظام في إلحاق خسائر بشرية جسيمة خلال فیروس کورونا لصد الانتفاضات الشعبية والتهديد بالإطاحة، واختتمت حديثها بالقول "لقد تعهدنا بالإطاحة بالنظام، واستعادة إيران واستعادة كل ما تم سلبه من حقوق الشعب الإيراني.

يجب أن يتمتع شعبنا بالحق في أن يكون بصحة جيدة، وأن يكون لديه مأوى ، ووظائف، ونقابات، والحکم الذاتی للأقليات العرقية، والحق في المشاركة المتساوية في إدارة شؤون المجتمع، والمساواة بين الجنسين، السيادة الشعبية .

وحثت رجوي جميع الحكومات والهيئات الدولية على الوقوف إلى جانب شعب إيران في هذه المواجهة التاريخية مع أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين . معتبرة ان القرار الذي اعتمدته الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي يوفر نموذجًا ذا مصداقية على جميع الحكومات والمجتمع الدولي أن يحذو حذوه فيما يتعلق بإيران والشعب الإيراني.