شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم 13.8 مليون حالة وأمريكا تتصدر والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات المؤكدة هو 861ر809ر13 مليون حالة ، وان عدد الوفيات 990ر589 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا وإيطاليا ثم المملكة وتركيا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
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