شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحقق في تفشي كورونا بأكبر مجزر آلي والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم الشرطة في بيليفيلد إن لجنة التحقيق التي شكلتها الشرطة تضم الآن خمسة أعضاء.
كان الفيروس تفشى على نطاق واسع في المجزر بين حوالي 1400 شخص من العاملين به، ما أدى إلى فرض أول حالة إغلاق محلية لمكافحة كورونا في ألمانيا.
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