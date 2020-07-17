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ألمانيا تحقق في تفشي كورونا بأكبر مجزر آلي

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يحقق الادعاء العام في ألمانيا ، حول إدارة مجزر تونيس الآلي ببلدة ريدا-فيدنبروك، وهو أكبر مجزر آلي في البلاد، بعد وصول العديد من البلاغات بشأن تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع بين العاملين في المجزر.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيليفيلد إن لجنة التحقيق التي شكلتها الشرطة تضم الآن خمسة أعضاء.

كان الفيروس تفشى على نطاق واسع في المجزر بين حوالي 1400 شخص من العاملين به، ما أدى إلى فرض أول حالة إغلاق محلية لمكافحة كورونا في ألمانيا.

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