الإعلام الأمني: استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم إرهابي في الطارمية

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم إرهابي في منطقة الطارمية.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عمل إرهابي استهدف عجلة عسكرية في منطقة أبن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد". وأضافت أن "العمل الإرهابي أسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي".





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